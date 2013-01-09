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中国财经 | 2013年 1月 9日 星期三 10:53 BJT

保利地产去年签约销售同比增近四成

路透上海1月9日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三发布销售情况简报,公司2012年实现签约面积901.13万平方米,同比增长近39%;实现签约金额1,017.39亿元人民币,同比增长近39%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,12月保利地产实现85.83万平方米,同比增65%;实现签约金额97.07亿元,同比增73%.

公司并公告称,公司近期斩获14个项目,土地成交总价约107亿元.

虽然去年中国房地产市场未见明显暖意,但中国证券报周三援引业内人士分析指,大型房企的土地储备速度在去年下半年逐渐加快,拿地面积和金额均较上半年明显增长,并且与限购政策出台后房企转战三四线城市不同的是,为追逐相对稳定高利润,去年房企回归一二线城市的趋势日益显着,在一线城市及二线重点城市的拿地金额明显增长.

周一中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)公布,2012年实现销售金额1,412.3亿元人民币,同比增长16.2%;其中12月销售额140.7亿元,同比劲增141.8%.

保利地产周二收报13.78元,过去一个月涨13%.(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)

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