保利地产去年签约销售同比增近四成

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海1月9日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三发布销售情况简报,公司2012年实现签约面积901.13万平方米,同比增长近39%;实现签约金额1,017.39亿元人民币,同比增长近39%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,12月保利地产实现85.83万平方米,同比增65%;实现签约金额97.07亿元,同比增73%.
公司并公告称,公司近期斩获14个项目,土地成交总价约107亿元.
虽然去年中国房地产市场未见明显暖意,但中国证券报周三援引业内人士分析指,大型房企的土地储备速度在去年下半年逐渐加快,拿地面积和金额均较上半年明显增长,并且与限购政策出台后房企转战三四线城市不同的是,为追逐相对稳定高利润,去年房企回归一二线城市的趋势日益显着,在一线城市及二线重点城市的拿地金额明显增长.
周一中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)公布,2012年实现销售金额1,412.3亿元人民币,同比增长16.2%;其中12月销售额140.7亿元,同比劲增141.8%.
保利地产周二收报13.78元,过去一个月涨13%.(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。