保利地产去年签约销售同比增近四成

虽然去年中国房地产市场未见明显暖意,但中国证券报周三援引业内人士分析指,大型房企的土地储备速度在去年下半年逐渐加快,拿地面积和金额均较上半年明显增长,并且与限购政策出台后房企转战三四线城市不同的是,为追逐相对稳定高利润,去年房企回归一二线城市的趋势日益显着,在一线城市及二线重点城市的拿地金额明显增长.