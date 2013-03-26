保利地产今年房地产直接投资增长近四成

路透上海3月26日 - 尽管中国国务院年初颁布的“国五条”给国内房地产市场蒙上阴影，但国内大型房地产公司--保利地产(600048.SS)依然对未来保持乐观，继续其高速扩张步伐，今年公司房地产直接投资总额达930亿元人民币，较上年增长37%。

保利地产在周二公布的年报中指出，2013年公司仍将定位为成长型企业，围绕“三到五年再造一个保利地产”的发展目标，计划新开工约1,600万平方米，计划竣工约1,000万平方米，较上年有一成左右的增长。

年报显示,去年保利地产实现营业收入689.06亿元，归属于母公司净利润84.38亿元，分别同比增长46.5%和29.2%；房地产业务结算毛利率35.24%，同比下降0.93个百分点，每股收益1.18元。

公司认为，2013年初，政府出台“新国五条”，进一步明确了支持自住需求、抑制投机投资性购房是房地产市场调控必须坚持的一项基本政策。房地产行业以“限购、限贷、限价”为基础的调控仍将持续，房产税试点范围可能逐步扩大，政策环境依然偏紧。

但是，城镇化已经被新一届政府定位为中国未来经济发展最重要的推动力之一，城镇化率提升带来的大量新增城市人口及旧城改造等都将催生大量的住房需求；而中央政府提出的“收入倍增计划”及“消费升级”，也必将有效提升居民购买力并给市场带来更多的改善性住房需求。因此，保利依然坚定看好房地产行业的中长期发展前景

保利年报指出，由于国内各城市住房供求关系格局存在客观差异，而地方政府对调控政策的执行力度也可能根据宏观经济及市场变化进行调整，不排除市场出现局部波动的可能性。

保利今年将继续坚持普通住宅为主的产品定位，坚持快速周转经营策略，力争市场份额有增加；继续坚持等量拓展原则，在完善一二线城市布局的基础上，稳步开拓三四线城市。

去年公司新开工面积1,410万平方米，同比下降6.19%；竣工面积943万平方米，同比增长67.05%；在建面积3726万平方米，同比增长28.96%。

在筹集资金方面，保利地产充分显露出其背靠央企大股东的优势。据周二公告，保利地产今年可向大股东保利集团借款或寻求担保不超过80亿元；可向保利集团下属财务公司贷款高至50亿元；亦可在260亿元贷款余额范围内接受集团及下属公司透过保利财务公司的委托贷款。

保利地产周一收报11.92元，过去一个月累计下跌近2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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