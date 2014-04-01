保利地产今年销售目标至少年增20%

路透香港4月1日 -中国大型房地产商--保利地产(600048.SS)周二表示，2014年合同销售目标为在去年的基础上增长不低于20%，并有信心业绩能同步提高；此外，公司表示未来与保利置业(0119.HK)会有整合的可能。

该公司管理层于网上路演作出以上表示。

去年，保利地产全年实现销售签约金额1,252.89亿元人民币，同比升23.15%。期内净利按年升27.36%，至107.47亿元。公司董事兼总经理朱铭新表示，今年的销售目标是在去年的基础上，完成20%以上的增长。

对于业绩增长，保利地产副总经理兼财务总监张曦称，＂我们有信心保持20%以上的增长。＂

此外，保利地产董事长宋广菊称，公司未来与姐妹公司保利置业有合作，甚至合并的可能，并指出这也是保利集团战略目标和任务之一。对于发行优先股，公司将积极关注进展及积极考虑。

过去一年多以来，多家内地房地产在香港买壳上市，例如招商局置地(0978.HK)、绿地香港(0337.HK)、万达商业地产(0169.HK)等。至于龙头企业--万科(000002.SZ)则拟通过B转H方式赴港上市，因内地对房地产商的信贷收紧，而香港则能提供更广阔的融资空间。

朱铭新坦言，管理层对公司的股价表现不满意。但被问到回购股票计划时，他表示，中国境内资本市场不是一个充分市场化的有效市场，房地产的再融资受到严格限制，具有很强的不确定性。

＂如果我们自身回购股票，在现有政策情况下只能登出，从股东利益最大化角度看，未必利于公司长远发展。＂他说。

今天收市，保利地产的股价报7.7元人民币，宋广菊说，她心目中的股价应为14元左右。

对于海外融资计划，朱铭新称保利地产在香港有自己的窗口和平台公司，去年公司在香港发行了5亿美元的高级债券，并会不断加强壮大海外，也不排斥在时机成熟时在海外资本市场有更多的举措。

此外，保利地产亦计划在海外投资，副总经理刘平表示，公司工作团队已在欧美等地进行实地调研，计划年内在海外投资落地。

他表示，海外投资是公司未来发展战略中重要的组成部分，“走出去”可以与国外金融进行有效对接，但不是最终的目的，目标是将国外一些先进的企业发展模式“引进来”。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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