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中国财经 | 2013年 4月 10日 星期三 09:34 BJT

保利地产3月签约金额120.39亿元

路透北京4月10日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公告称，今年3月销售继续保持增长态势，其中实现签约金额120.39亿元人民币，同比增长23.63%；同期实现签约面积108.61万平方米，同比增长16.03%。

公告并指出，1-3月该公司实现签约面积285.19万平方米，同比增长98.20%；实现签约金额307.58亿元，同比增长106.90%。

保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过拍卖和联合挂牌方式取得了合肥、武汉等地的七个地块，总价逾53亿元。

保利地产周二收报11.78元，最近一个月累计上涨3.51%.(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站(here)

(发稿 曹巍浩; 审校)

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