保利地产3月签约金额120.39亿元

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月10日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公告称，今年3月销售继续保持增长态势，其中实现签约金额120.39亿元人民币，同比增长23.63%；同期实现签约面积108.61万平方米，同比增长16.03%。
公告并指出，1-3月该公司实现签约面积285.19万平方米，同比增长98.20%；实现签约金额307.58亿元，同比增长106.90%。
保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过拍卖和联合挂牌方式取得了合肥、武汉等地的七个地块，总价逾53亿元。
保利地产周二收报11.78元，最近一个月累计上涨3.51%.(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校)
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