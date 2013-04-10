保利地产3月签约金额120.39亿元

公告并指出，1-3月该公司实现签约面积285.19万平方米，同比增长98.20%；实现签约金额307.58亿元，同比增长106.90%。

保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过拍卖和联合挂牌方式取得了合肥、武汉等地的七个地块，总价逾53亿元。