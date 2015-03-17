保利地产去年净利同比增13.5% 拟定增募资至多100亿元

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透上海3月17日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二公布，去年实现净利润122亿元人民币，同比增13.52%；公司并拟定向增发募集资金不超过100亿元，投向南京、成都等11个地产项目。
年报显示，该公司去年实现签约销售面积1,066.61万平方米，签约销售金额1,366.76亿元，同比分别增长0.21%和9.09%，市场占有率逆市提升0.25%至1.79%。基本每股收益1.14元；拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元。
保利地产同时公告称，拟向实际控制人保利集团在内的不超过10家特定对象，定向发行不超过11.5亿股，发行价格不低于8.74亿元/股。其中，保利集团承诺以不超过15亿元且不低于5亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行的股票。
公司表示，房地产行业政策从严格控制转为差异化调整，市场发展趋于理性，定增有利于改善公司财务状况，优化公司资本结构。截至去年末，其合并口径的资产负债率为77.89%，处于行业内较高水平。
保利地产周一收报9.72元，最近一个月累计下跌2.41%。（完）
欲浏览公告详情，请点选 here
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。