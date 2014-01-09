保利协鑫遭中投公司减持高至32亿港元股份--销售文件

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港1月9日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)遭中投公司减持高至32亿港元股份。
这是自去年6月以来，中投第二度减持保利协鑫的股份。
销售文件显示，中投的全资附属公司成楝投资按每股2.6-2.65港元，减持12亿股股份，套现31.2-31.8亿港元。
配售价较保利协鑫今天收市价2.82港元，折让6-7.8%。该股今天收升6.42%。
去年6月，中投以每股1.87港元减持12亿股股份，涉资22.44亿港元。保利协鑫当时表示，中投是就自身业务考虑而减持，其仍然支持公司的业务发展。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。