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中国财经 | 2014年 1月 9日 星期四 18:51 BJT

保利协鑫遭中投公司减持高至32亿港元股份--销售文件

路透香港1月9日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)遭中投公司减持高至32亿港元股份。

这是自去年6月以来，中投第二度减持保利协鑫的股份。

销售文件显示，中投的全资附属公司成楝投资按每股2.6-2.65港元，减持12亿股股份，套现31.2-31.8亿港元。

配售价较保利协鑫今天收市价2.82港元，折让6-7.8%。该股今天收升6.42%。

去年6月，中投以每股1.87港元减持12亿股股份，涉资22.44亿港元。保利协鑫当时表示，中投是就自身业务考虑而减持，其仍然支持公司的业务发展。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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