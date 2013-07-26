中国行业组织要求采取更严厉措施限制多晶硅进口

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港7月25日(记者 朱球) - 中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天周四表示，中国制造商正在向中国政府施压，要求后者采取进一步措施，限制多晶硅的进口，帮助中国多晶硅行业复苏。
中国政府上周对进口自美国和韩国的太阳能级多晶硅实施临时反倾销。分析人士称，来自美韩的太阳能级多晶硅因其价格和质量优势一直主导着中国市场。
行业专家表示，进一步限制举措对中国苦苦挣扎的多晶硅行业都不会有太大帮助，这在一定程度上是因为中国有超过60%的进口多晶硅都是通过所谓的加工贸易进来的，而这部分不在反倾销措施范围内。
德国瓦克化学(Wacker Chemie AG)(WCHG.DE)和韩国OCI公司(010060.KS)等外资企业向中国的保税区出口多晶硅，享受官方税收优惠，随后用多晶硅生产太阳能晶圆(solar wafer)、太阳能电池和太阳能面板等产品，然后再出口到其他国家。
马海天称，中国有色金属工业协会硅业分会一直在敦促中国政府填补漏洞，并在中国商务部决定对从美韩进口的太阳能级多晶硅实施临时反倾销后，再次向商务部提出诉求。
马海天在接受路透电话采访时表示：“我们刚刚在与商务部的沟通中再次提到此事。我们希望他们能将多晶硅从加工贸易中剔除，今后向所有的进口多晶硅征收反倾销税。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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