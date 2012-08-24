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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 24日 星期五 10:04 BJT

美国加州山火肆虐 三县进入紧急状态

美国加利福尼亚州州长杰里·布朗周三宣布，北加州三县因山火肆虐进入紧急状态。这场名为“Ponderosa”的火灾因雷电引起，过火面积超过2.4万英亩。加州首府萨科拉曼多以北约200公里处的两个县Tehama和Shasta受影响，已有约3,000人撤离，附近的Plumas县也进入紧急状态。

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