罗马教皇飞经中国领空 向习近平发问候电报

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透教皇专机上8月14日 - 天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)飞经中国领空时，发电报问候中国领导人习近平以及中国人民。
方济各一世前往韩国进行为期五天的访问，途中飞经中国领空。依惯例，教皇会向飞越国的领导人发送电报表达问候。这样的例行做法通常不会引起特别关注，但这次是特例，外界非常期待了解教皇对中国领导人说些什么。
方济各一世在电报中称：“在进入中国领空之际，我向阁下及贵国人民送上良好祝福，愿神祝福贵国和平幸福。”
方济各一世获准飞越中国领空，已被视为中国与梵蒂冈关系向前迈进的一步。当初教皇保罗二世访问亚洲时就不得不绕开中国领空。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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