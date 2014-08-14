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时事要闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:14 BJT

罗马教皇飞经中国领空 向习近平发问候电报

路透教皇专机上8月14日 - 天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)飞经中国领空时，发电报问候中国领导人习近平以及中国人民。

方济各一世前往韩国进行为期五天的访问，途中飞经中国领空。依惯例，教皇会向飞越国的领导人发送电报表达问候。这样的例行做法通常不会引起特别关注，但这次是特例，外界非常期待了解教皇对中国领导人说些什么。

方济各一世在电报中称：“在进入中国领空之际，我向阁下及贵国人民送上良好祝福，愿神祝福贵国和平幸福。”

方济各一世获准飞越中国领空，已被视为中国与梵蒂冈关系向前迈进的一步。当初教皇保罗二世访问亚洲时就不得不绕开中国领空。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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