教皇本笃十六世访问古巴

2012年3月27日，教皇本笃十六世和古巴总统劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)在革命宫殿会晤。 REUTERS/Adalberto Roque

路透哈瓦那3月27日电(记者 Philip Pullella/Jeff Franks)---教皇本笃十六世周二同古巴总统劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)会面。此行也引发了古巴进行政治和经济改革的希望，但古巴一位领导人表示，古巴不会进行政治改革。

古巴电视台播出了教皇和卡斯特罗在革命宫殿(Palace of the Revolution)会晤的画面，但他们并未对媒体讲话。

预计他们将确认古巴政府和罗马教廷关系的改善，并讨论天主教势力在古巴扩大影响。

梵蒂冈一名发言人称，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)未出席会谈。

这也是历史上教皇第二次访问古巴。劳尔·卡斯特罗倡导改革，推动私营企业，减少国家在经济中扮演的角色。他的目的旨在加强古巴经济，确保共产主义的未来。

劳尔·卡斯特罗希望削减100万个公职岗位，这约占古巴总体劳动力的20%。

为帮助应对改革所带来的社会影响，劳尔·卡斯特罗希望借助教廷来解决社会问题，并改善了与梵蒂冈数十年来糟糕的关系。

一些古巴人希望经济改革能引发政治改革，但部长会议(Council of Ministers)副主席马里诺·穆里略(Marino Murillo)对记者表示，这不在计划之中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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