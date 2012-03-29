教皇访问古巴 与卡斯特罗会面

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透哈瓦那3月28日电（记者Philip Pullella/Jeff Franks）---教皇本笃十六世周三结束对古巴的访问，呼吁古巴寻求“真正的自由”，谴责美国对古巴50年来的贸易禁运。他此次访问期间，与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗会面。
教皇在哈瓦那革命广场举行了大型弥撒。教皇在布道中表示，古巴应该建立更开放、更松管制的社会，并称罗马天主教会应发挥更积极作用，缓冲社会动荡。
梵蒂冈估计有30万人参加了弥撒，但路透记者称实际人数没那麽多。
古巴领导人劳尔·卡斯特罗正推行经济改革，鼓励民营企业发展，并欢迎教会参与社会事务包括人权。
教皇呼吁古巴深化改革，古巴政府则认为其改革会巩固而非弱化共产党执政。
弥撒结束後，菲德尔·卡斯特罗与教皇会面30分钟，梵蒂冈发言人称会见气氛“非常诚恳”。
而教皇在开始此次拉美之行时曾称，共产主义在古巴失败了，古巴需要一种新的经济模式。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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