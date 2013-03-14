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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 14:16 BJT

阿根廷红衣主教当选为第226任罗马教皇

来自阿根廷的伯格里奥(Jorge Mario Bergoglio)周三当选罗马天主教会第226任教皇，并将弗兰西斯一世(Francis I)作为名号，成为近1,300年来首位非欧洲教皇。弗兰西斯一世亦是首位出自耶稣会的教皇。路透
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