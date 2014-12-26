罗马教皇谴责“伊斯兰国”武装 同情孩子们的遭遇

路透梵蒂冈城12月25日（记者 Philip Pullella） - 罗马教皇方济各周四谴责伊斯兰国武装分子“残忍迫害”少数民族，称中东和其他地方孩子们的苦难毁坏了圣诞节的欢愉。

上万人蜂拥至圣彼得大教堂，聆听教皇方济各的弥撒。

他谴责伊斯兰国武装分子在叙利亚和伊拉克屠杀或驱逐什叶派穆斯林、基督徒和其他与该组织思想不一致的人士。

“我请救世主看看伊拉克和叙利亚的兄弟姐妹，他们长久以来遭受了冲突带来的太多影响，他们和其他种族、信仰的人正在遭受残忍的迫害。”

方济各随后脱稿，激动地谈到因战争和迫害而背井离乡的孩子们，“他们被虐待和利用，事情就发生在我们眼前，而我们却串通一气地默不作声。”

“我还想到那些在炸弹袭击中丧生的婴儿和那些在救世主诞生地的人们，”方济各说道。

当谈及难民的处境时，他呼吁“将冷漠变成亲近，将拒绝变为欢迎，从而让所有遭受苦难的人都能获得必要的人道主义援助，抵御严寒，回到他们的国家，有尊严的生活”。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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