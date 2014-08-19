罗马教皇称国际社会阻止伊斯兰武装是合理的

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马8月18日（记者 Philip Pullella） - 罗马教皇方济各一世周一称，国际社会阻止伊拉克境内的伊斯兰武装是合理的，但如何干预冲突不应是单独某一个国家的决定。

方济各一世在从韩国返回梵蒂冈的飞机上与记者进行了一个小时的对话，谈及了国际外交、他的健康和未来的出行计划。

77岁的方济各一世表示，计划明年访问美国；并称如果中国政府允许，他准备“明天”就访华。

方济各一世称，认识到必须放慢节奏，更加注意健康，并表示已经学会如何处理去年上任后获得的超级明星身份。

记者问方济各一世是否同意美国打击伊斯兰国武装分子，他回答称：“这些情况中存在非正义的侵略，我只能说阻止侵略者是合理的。”

方济各一世谨慎地避免令人觉得他为军事打击开绿灯，但他并不反对军事打击。他表示目前情势严峻，国际社会必须共同回应。

“我强调的词是‘阻止’。我并没有说‘轰炸’或‘开战’，我说的是阻止他（侵略者）。必须评估阻止的方式。阻止非正义的侵略者是合理的。”

“如何阻止不能由某一个国家决定，”方济各一世说道。他表示联合国是判断是否存在非正义侵略以及如何阻止侵略的恰当场合。（完）