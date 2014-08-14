罗马教皇飞抵首尔前不久 朝鲜发射三枚短程导弹

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔8月14日 - 韩国国防部表示，在天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)抵达首尔开始首次访亚之旅前不久，朝鲜周四从东海岸发射了三枚短程火箭。
国防部一位官员称，这些导弹从朝鲜港口城市元山发射，飞行220公里(135英里)后落在朝鲜半岛东部水域。
最后一枚导弹的发射时间距离方济各一世计划抵达首尔一空军基地仅差了35分钟。教皇准备开始对韩国进行为期五天的访问。
此外，美韩军事演习定于下周一拉开帷幕。韩美两国均表示，此次军演本质上是防御性质的，不过朝鲜总是抗议美韩进行军演，认为这是为战争进行演练。(完)
(编译 许娜；审校 王洋)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：