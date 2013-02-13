路透梵蒂冈2月12日（记者 James Mackenzie） - 罗马教皇本笃十六世宣布将退位，称其体力不足以领导天主教会渡过变革和动荡时期。本笃十六世成为中世纪以来首位主动辞职的教皇，令全球天主教廷感到震惊。

在梵蒂冈使徒宫（Apostolic Palace）召开的枢机主教会议上，现年85岁的本笃十六世用拉丁语宣布了退位消息。

“我深切感受到，由于年事已高，我的体力不再适合履行伯多禄牧职（Petrine ministry），”他说道。

本笃十六世将留任到2月28日1900 GMT，为选举新教皇提供便利。据梵蒂冈官员称，预计会在始于3月24日的圣周选举新的教皇。

本笃十六世退位后预计会先在教皇夏宫居住一段时间，随后会入住梵蒂冈一所与世隔绝的修道院度过余生，他将不参加继任教皇的选举。

对于本笃十六世的意外退位决定，包括美国总统奥巴马、德国总理默克尔在内的国家领导人表示尊重，但也有一些人则指出其在任时出现的问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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