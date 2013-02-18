红衣主教科赫称下任教皇可来自拉美或非洲

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透梵蒂冈2月17日(记者 Philip Pullella) - 红衣主教库尔德·科赫(Kurt Koch)称，新教皇没有理由不可以是非洲人或拉美人。科赫将投票选出下一任天主教教皇。
科赫还表示，他对本笃十六世将辞去教皇一职而非终生任职并无疑议，称未来的教皇也可自主选择这样做。
科赫在接受路透采访时表示：“在非洲、亚洲、拉丁美洲，在世界不同的大陆，天主教面对的挑战差别很大。问题只是哪个大陆的挑战更大，最重要的是，教皇可以来自拉美或非洲……”
“我可以想象选出一名黑人教皇、一名非洲教皇或一名拉美教皇。我可以想象这种结果。”
现年62岁的科赫是一名言辞温和的瑞士人，他是117名年龄在80岁以下且有资格进入教皇选举会议的红衣主教之一。下一任教皇的选举料将在3月中旬启动。
天主教已经有不少关于本笃十六世接任者是否应该是一名非欧洲人的猜测，这也将成为一千多年来的首例。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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