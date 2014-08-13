罗马教皇访韩将飞经中国领空 料将电报问候中国领导人

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透梵蒂冈8月13日(记者 Philip Pullella) - 天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)本周前往韩国时将飞越中国领空，将成为其向中国领导人直接传递讯息的难得机会。
方济各一世周三从罗马启程，依照惯例，教皇会向飞越国的领导人发送电报表达问候。通常这样的例行做法不会引起特别关注，但这次是特例，外界非常期待了解教皇会对中国领导人说些什么。
方济各一世获准飞越中国领空，已被视为中国与梵蒂冈关系向前迈进的一步。当初教皇保罗二世访问亚洲时就不得不绕过中国领空。
天主教“亚洲新闻社”（AsiaNews）负责人、熟悉中国天主教情况的Bernardo Cevellera神父说：“这肯定是关系缓和的一个迹象。但如果习近平发电报作出回应，以及他会说些什么，那才真正值得称奇。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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