罗马教皇访韩将飞经中国领空 料将电报问候中国领导人

路透梵蒂冈8月13日(记者 Philip Pullella) - 天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)本周前往韩国时将飞越中国领空，将成为其向中国领导人直接传递讯息的难得机会。

方济各一世周三从罗马启程，依照惯例，教皇会向飞越国的领导人发送电报表达问候。通常这样的例行做法不会引起特别关注，但这次是特例，外界非常期待了解教皇会对中国领导人说些什么。

方济各一世获准飞越中国领空，已被视为中国与梵蒂冈关系向前迈进的一步。当初教皇保罗二世访问亚洲时就不得不绕过中国领空。

天主教“亚洲新闻社”（AsiaNews）负责人、熟悉中国天主教情况的Bernardo Cevellera神父说：“这肯定是关系缓和的一个迹象。但如果习近平发电报作出回应，以及他会说些什么，那才真正值得称奇。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。