罗马教皇在韩国主持弥撒 呼吁提防精神“癌症”

路透韩国大田广域8月15日（记者 Philip Pullella/Kahyun Yang） - 天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)周五主持弥撒纪念韩国“岁月”号沉船事故遇难者，他呼吁韩国民众提防富裕社会常会出现的精神“癌症”。

在抵达韩国的第二天，方济各一世接见了“岁月”号沉船事故遇难者的家属和一些幸存者，之后在大田广域市（Daejeon）的世界杯体育场主持弥撒，大约有5万人参加。这是方济各一世担任罗马教皇以来首次访问亚洲。

在大田广域市，道路两旁的树上挂满了黄丝带，以纪念“岁月”号沉船事故的遇难者。

方济各一世在弥撒布道词中呼吁前来参加弥撒的听众“抵制扼杀了真正精神和文化价值的物质主义诱惑，与带来自私和争斗的盲目竞争进行斗争”。

他还呼吁将信仰视为“绝望情绪的解药，这种情绪在外表看似富足、内在却常经历伤感空虚的社会像癌症一样滋长”。

由于大田广域出现雾天，方济各一世当天没有按照原计划乘坐直升机前往该市，而是改坐高铁，相关方面专门留出两节车厢供方济各一世一行乘坐。一位目击者称，方济各一世抵达大田广域市火车站时，向其他乘客致意。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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