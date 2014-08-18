罗马教皇呼吁朝韩和解 进一步向中国示好

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透首尔8月18日（记者Ju-min Park/Tony Munroe） - 罗马教皇方济各一世周一呼吁韩朝和平和解，并向中国进一步示好。方济各一世圆满结束五天的韩国之行，这是罗马教皇15年来对亚洲的首次访问。
周一，方济各一世在首尔明洞天主教堂主持弥撒之前，与几位韩国慰安妇一同做了祈祷。
“今天的弥撒最最首要的是祈祷朝韩和解，”方济各一世称。周五教皇做了即兴祈祷，敦促朝韩双方努力团结，“并无胜利者与被征服者之分”。
“让我们祈祷......为新的对话机会祈祷、为解决差异问题祈祷、为给那些需要帮助的人提供持续的人道主义援助祈祷、为朝韩一家的更广泛认识祈祷，”方济各一世说道。
弥撒将近结束时，唱诗班唱起“我们祈愿统一”。
返回罗马的途中，教皇在飞经中国领空时向中国国家主席习近平发去电报。上周四教皇经过中国领空飞往韩国时就曾向中国领导人致电问候。
电报写道：“结束访问韩国之行返回罗马途中，我再次向阁下及贵国人民送上最美好的祝愿，为贵国送上最神圣的祝福。”
中国外交部上周四称，已“注意到”教皇的表态，重申中方对改善中梵关系报有诚意。中国外交部在发给路透的一份声明中称：“我们愿与梵方继续努力，开展建设性的对话，推动双边关系改善。”（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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