罗马教皇呼吁朝韩和解 进一步向中国示好

路透首尔8月18日（记者Ju-min Park/Tony Munroe） - 罗马教皇方济各一世周一呼吁韩朝和平和解，并向中国进一步示好。方济各一世圆满结束五天的韩国之行，这是罗马教皇15年来对亚洲的首次访问。

周一，方济各一世在首尔明洞天主教堂主持弥撒之前，与几位韩国慰安妇一同做了祈祷。

“今天的弥撒最最首要的是祈祷朝韩和解，”方济各一世称。周五教皇做了即兴祈祷，敦促朝韩双方努力团结，“并无胜利者与被征服者之分”。

“让我们祈祷......为新的对话机会祈祷、为解决差异问题祈祷、为给那些需要帮助的人提供持续的人道主义援助祈祷、为朝韩一家的更广泛认识祈祷，”方济各一世说道。

弥撒将近结束时，唱诗班唱起“我们祈愿统一”。

返回罗马的途中，教皇在飞经中国领空时向中国国家主席习近平发去电报。上周四教皇经过中国领空飞往韩国时就曾向中国领导人致电问候。

电报写道：“结束访问韩国之行返回罗马途中，我再次向阁下及贵国人民送上最美好的祝愿，为贵国送上最神圣的祝福。”

中国外交部上周四称，已“注意到”教皇的表态，重申中方对改善中梵关系报有诚意。中国外交部在发给路透的一份声明中称：“我们愿与梵方继续努力，开展建设性的对话，推动双边关系改善。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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