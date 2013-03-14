阿根廷红衣主教当选为第226任罗马教皇

2013年3月13日，新当选罗马天主教教皇的弗兰西斯出现在圣彼得大教堂的中央露台上。 REUTERS/Dylan Martinez

路透梵蒂冈3月13日(记者 Philip Pullella/Barry Moody) - 来自阿根廷的伯格里奥（Jorge Mario Bergoglio）周三意外当选罗马天主教会第226任教皇，并将弗兰西斯一世(Francis I)作为名号，成为近1,300年来首位非欧洲教皇。

就在西斯廷教堂顶端的烟囱冒出白烟一小时后，现年76岁的教皇弗兰西斯一世就出现在圣彼得大教堂的中央露台上，宣告115位红衣主教已推选他担任罗马教皇。

首次以教皇身份身着白色长袍的弗兰西斯一世微笑着对民众说：“请为我祈祷。”

法国红衣主教让-路易·托朗(Jean-Louis Tauran)用拉丁语宣布：“我很高兴地向你们宣布，我们有了一位教皇。”

弗兰西斯一世不仅是首位来自拉美的教皇，亦是首位出自耶稣会的教皇。

就在梵蒂冈宣布结果后，欢呼雀跃的阿根廷人涌入教堂，有人哭泣，有人祈祷。布宜诺斯艾利斯街头的一名女性表示：“这是天佑阿根廷。”

73岁的退休检察官Jorge Andres Lobato表示：“我希望他能改变梵蒂冈现存的奢靡之风，带领天主教教会朝更谦卑的方向发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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