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时事要闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:27 BJT

阿根廷红衣主教当选为第226任罗马教皇

路透梵蒂冈3月13日(记者 Philip Pullella/Barry Moody) - 来自阿根廷的伯格里奥（Jorge Mario Bergoglio）周三意外当选罗马天主教会第226任教皇，并将弗兰西斯一世(Francis I)作为名号，成为近1,300年来首位非欧洲教皇。

就在西斯廷教堂顶端的烟囱冒出白烟一小时后，现年76岁的教皇弗兰西斯一世就出现在圣彼得大教堂的中央露台上，宣告115位红衣主教已推选他担任罗马教皇。

首次以教皇身份身着白色长袍的弗兰西斯一世微笑着对民众说：“请为我祈祷。”

法国红衣主教让-路易·托朗(Jean-Louis Tauran)用拉丁语宣布：“我很高兴地向你们宣布，我们有了一位教皇。”

弗兰西斯一世不仅是首位来自拉美的教皇，亦是首位出自耶稣会的教皇。

就在梵蒂冈宣布结果后，欢呼雀跃的阿根廷人涌入教堂，有人哭泣，有人祈祷。布宜诺斯艾利斯街头的一名女性表示：“这是天佑阿根廷。”

73岁的退休检察官Jorge Andres Lobato表示：“我希望他能改变梵蒂冈现存的奢靡之风，带领天主教教会朝更谦卑的方向发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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