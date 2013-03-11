红衣主教将于3月12日举行秘密会议选举教皇

路透梵蒂冈3月8日(记者 Crispian Balmer) - 梵蒂冈周五表示，罗马天主教会红衣主教将于3月12日举行秘密会议，推选出教皇本笃十六世(Pope Benedict)的接任者，但目前尚无明显的热门人选。

本笃十六世上月意外宣布退位，全世界各地的红衣主教汇聚于梵蒂冈讨论天主教所面临的问题，并考量未来接班人的资历。

在经过五天的闭门讨论后，红衣主教周五决定12日下午在西斯廷教堂开始举行秘密投票。

总计115名有选举权的红衣主教都将参与一系列投票，直到选出票数达到三分之二的教皇人选。

过去六位教皇均在四天中被选出。2005年，本笃十六世在不到24小时的时间中即当选。

红衣主教均明确表示，他们希望这次速战速决，以确保他们及时返回教区，领导复活节庆祝活动。复活节是罗马天主教教历最重要的事件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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