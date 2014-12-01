罗马教皇谴责伊斯兰国的“野蛮暴行”

路透安卡拉11月28日（记者 Philip Pullella/Tulay Karadeniz） - 罗马教皇方济各周五称，除了军事干预以外，消除饥饿和贫困也是制止“伊斯兰国”武装分子在叙利亚和伊拉克实施“野蛮暴行”的关键。

方济各会见土耳其最高神职人员时称，“一个极端主义及原教旨主义组织”令土耳其南部邻国的整个社区遭受“野蛮暴行，而这仅仅是因为他们的民族和宗教身份”。

“伊斯兰国”武装分子对不愿改信伊斯兰教逊尼派的什叶派穆斯林、基督徒及其他不认同极端思想的人实施迫害。

方济各与土耳其总统埃尔多安会面后称，制止非正义侵略者是合法之举，但各方要承诺不仅将资源投入到武器方面，同时还要将资源投入到另一场消除饥饿和疾病的战斗中。

方济各呼吁各宗教之间进行对话，以遏制各种形式的原教旨主义和恐怖主义，他还强调了宗教自由和言论自由的重要性。

“在遵守和履行法律方面，所有人--穆斯林、犹太人及基督徒享有同样的权益并承担同样的义务，这一点很重要，”他说道。

方济各的土耳其之行承担着微妙的使命，既要寻求强化与该国宗教领袖的关系，同时还需就针对基督徒及中东其他少数派别的暴力行为予以谴责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。