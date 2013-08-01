人口趋势使欧洲后衰退时期的前景笼罩阴霾

2013年7月8日，一位老人坐在法国拉波勒海边的一个长凳上。 REUTERS/Stephane Mahe

* 老龄化、低生育率及人口外迁成为政策难题

* 随着社会老龄化，政府面临严峻的政策选择

* 若不改革，多国可能面临和底特律一样的养老金问题

撰稿 全球经济主编魏伦 编译 张明钧/李春喜/朱晓军

路透伦敦7月31日 - 欧洲正迟缓而迷茫地面对这样一种人口趋势，它将压制长期经济成长，并迫使各国在削减养老金及社会福利，或是通过加税来维系这类支出之间做出抉择。

随着欧洲婴儿潮一代陆续退休，部分国家已初嚐到欧洲势将面临的种种难题，同时由于生育率低迷，劳动人口的平均年龄上升。

在法国，养老金融资缺口已达140亿欧元且在持续扩大，各行业工会正计划抗议活动，以反对控制该缺口的一些力度温和的计划。

在欧盟执委会的施压下，西班牙提出改善养老金体系资金不足的改革计划；养老资金不足的问题已迫使政府在去年动用社会保障储备基金。

巴塞隆纳(巴塞罗那)经济及人口学家Edward Hugh表示，“社会已经意识到需要做出改变，问题只在于改变的速度。”

西班牙的养老金问题一定程度上是周而复始的：从这波经济衰退以来，已有超过300万劳工失去工作，从而停止了向养老金体系缴钱。

人口迁移又使得资金紧缺更为严重。自2010年初以来，在经济繁荣时期迁至西班牙的外籍劳工中已有超过50万人离开，同时西班牙的年轻一代也在移居海外寻找工作。

伦敦投资银行Jefferies分析师Marchel Alexandrovich表示，2010年至2013年第一季之间，西班牙、葡萄牙及爱尔兰的劳动人口均减少了约2%。

他称，中期而言，这将引发谁来为养老金出资、为年长者医保相关成本买单等问题；目前欧洲许多国家的年轻一代虽是在国内受教育，但当中许多人移居海外，并在其他地方缴税。

Alexandrovich在一份报告中表示，“在缺乏一些相应的财政移转制度的情况下(例如美国模式的联邦税)，这并非可以长久的做法。”

**恶性循环**

西班牙在为过去25年的低生育率付出代价，而经济衰退又加剧这一趋势。这使新增劳动人口减少。

风险在于低生育率、高移民率以及劳动力迅速老龄化形成了恶性经济循环。

“即使衰退结束，对部分欧元区国家造成的破坏将比一般认为的要更持久，”Alexandrovich表示。

让Hugh担心的是，由于工作人口减少而退休人口增加，准备面临养老金减少局面的西班牙人将更倾向于储蓄，而不是消费，这将抑制经济复苏，并进一步削弱税基。

“由于没有出现预期的经济复苏，而且年轻人离开，这些国家要进行的养老金改革比之前预期的更大，”Hugh表示。

欧洲国家普遍感受到人口问题带来的压力。

过去10年，保加利亚的人口萎缩了58.2万，目前只有730万人，而在1985年曾接近900万人。波罗的海国家也出现大量移民现象。

**出生率不够**

在没有净流入移民的情况下，每位妇女需要生育2.1个婴儿，才能保持人口稳定。但很多国家远低于这个总体生育率(TFR)。

匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克的TFR在1990年到2011年间下降了逾30%。匈牙利2011年的TFR仅为每位妇女生育1.2个婴儿，波兰和罗马尼亚的数字为1.3。人口学家认为这些数字已处于危险水平。

德国已在经历生育率下滑的后果。该国生育率已经持续30年远低于人口更替水平。

根据欧盟执委会的数据，在欧盟28国中，德国0-14岁年龄组人口比例最小，养老金人口(与意大利)并列最高，年龄中值最高。

德国国内劳动力在过去一年下降70,000人。目前移民对局势有所帮助--Alexandrovich认为外国人是2012年就业增长的全部原因--但该国增长前景更趋黯淡。

经济合作暨发展组织(OECD)认为，由于人口老化，德国在2020年后年度增长率可能从目前已经较低的1.5%下滑到不足1%。

到2050年，法国和英国由于人口状况更加有利，有望成为比德国更大的经济体。届时德国人口可能从目前的近8,200万下降到略高于7,000万。

因为更少的工人要负担更多的养老金人口，未来也可能有产生代际矛盾的风险。但人口的不利因素目前已经在一定程度上影响了经济。

英国标准人寿保险公司驻爱丁堡的分析师Douglas Roberts称，德国汽车销量正在下滑，部分因为老化的人口驾车减少，这加剧了该国汽车行业的产能过剩问题。

“由于养老金形势发生变化，重组汽车业这样的大型产业将很困难，并且面临来自工会和政府的双重压力，”他称。

在更广泛的层面，劳动力减少将导致未来的养老金难以满足需求--就像底特律市那样--也会难以维持欧洲近10年来尤其是衰退后积聚的大量公共和民间债务。

欧盟执委会预计，欧盟就业人口在2010到2030年间将下降500万，或2.5%。

西班牙央行2012年的一份研究报告称，较富裕经济体的经济增长将在2012-2021年的10年间下降超过1个百分点，主要是因为劳动力老化。

并非所有人都相信欧洲能接受挑战，并且维持各国福利。

“老龄化导致的相关开支，以及劳动力增长放缓甚至减少，将把大多发达国家推向破产，除非它们进行政府和金融业改革，”驻伦敦的咨询公司Lombard Street Research的Leigh Skene写道。(完)

(译文审校 隋芬/孙茉莉/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。