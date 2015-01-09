保时捷今年销量可能扩增至20万辆 提早三年达标--执行长

路透斯图加特1月8日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的保时捷表示，今年销量可能扩增至20万辆或以上，提早三年达成长期规画的目标；该公司2014年交车数量创下纪录新高。

保时捷周四表示，12月销量暴增39%至20,644万辆跑车及多功能休旅车(SUV)，全年交车数量创下189,849辆的记录新高，较2013年成长17%。

保时捷执行长Executive Matthias在德国斯图加特总部向记者表示，去年购买新款Macan轻型SUV的4.5万名客户，约有3.4万名是保时捷品牌的新客户，而这些新客户先前购买的汽车为宝马(BMW)、奔驰(宾士/平治)等品牌。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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