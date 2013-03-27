冻猪肉收储方案或月底出台

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京3月27日 - 中国证券报周三援引业内消息称，由于猪肉价格持续下跌，有关部门近期将开展冻猪肉收储，相关收储方案最快月底出台。
截至3月22日，猪粮比为5.35∶1，自繁自养猪每头均亏损161元。根据猪价调控预案，猪粮比跌破6∶1，政府启动收储，跌破5.5∶1，加大收储，跌破5∶1深度亏损线，启动母猪补贴。
报导援引业内人士的话称，政府一般采取生猪补贴和冻肉收储两种方式对猪价进行调控。补贴能促进生产，但在生猪供过于求时可能起到负面作用；收储能减少供应，主要起到价格导向作用，短期内对于抑制猪价下跌效果较为显着。
据农业部监测，3月份第3周，全国活猪平均价格13.78元/公斤，比上周下降2.8%，与去年同期相比下降12.4%。全国猪肉平均价格23.61元/公斤，比上周下降2.5%，同比下降7.9%。猪肉价格普遍下降。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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