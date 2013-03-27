版本:
中国
中国财经 | 2013年 3月 27日 星期三 09:03 BJT

冻猪肉收储方案或月底出台

路透北京3月27日 - 中国证券报周三援引业内消息称，由于猪肉价格持续下跌，有关部门近期将开展冻猪肉收储，相关收储方案最快月底出台。

截至3月22日，猪粮比为5.35∶1，自繁自养猪每头均亏损161元。根据猪价调控预案，猪粮比跌破6∶1，政府启动收储，跌破5.5∶1，加大收储，跌破5∶1深度亏损线，启动母猪补贴。

报导援引业内人士的话称，政府一般采取生猪补贴和冻肉收储两种方式对猪价进行调控。补贴能促进生产，但在生猪供过于求时可能起到负面作用；收储能减少供应，主要起到价格导向作用，短期内对于抑制猪价下跌效果较为显着。

据农业部监测，3月份第3周，全国活猪平均价格13.78元/公斤，比上周下降2.8%，与去年同期相比下降12.4%。全国猪肉平均价格23.61元/公斤，比上周下降2.5%，同比下降7.9%。猪肉价格普遍下降。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐