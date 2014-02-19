发改委称积极准备启动猪肉收储

路透北京2月19日 -中国国家发展和改革委员会周三称，其正会同相关部门密切关注生猪生产和市场价格形势，按照调控预案规定积极准备启动中央储备冻猪肉收储工作，以防止生猪价格过度下跌。

发改委网站新闻稿称，受生猪产能偏高、市场供求关系宽松等因素影响，去年12月以来生猪价格出现较快回落。从当前情况看，未来几个月是消费淡季，预计生猪价格将低位运行，存在继续下行压力。

“目前，国家发展改革委正会同相关部门，密切关注生猪生产和市场价格形势，按照调控预案规定积极准备启动中央储备冻猪肉收储工作，以防止生猪价格过度下跌，稳定生猪生产，维护养殖户利益。”发改委称。

新闻稿指出，截止2月12日，全国生猪出场平均价格为每公斤13.12元。猪粮比价跌至5.51∶1，已连续五周低于盈亏平衡点。发改委已于前期发布了预警信息，建议广大生猪养殖户适当调整养殖结构，促进市场恢复供求平衡。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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