发改委：近期启动第二批冻猪肉收储

路透北京5月7日 -中国国家发展和改革委员会周三称，将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储，以促进生猪价格合理回升，维护养殖户利益，稳定生猪生产，缓解生猪市场价格的周期性波动。

发改委表示，3月底，为防止生猪价格过度下跌，促进生猪生产稳定，中国启动了第一批中央储备冻猪肉收储。4月份以来，随着收储工作的落实，生猪价格逐渐止跌企稳。

截至4月30日，全国平均生猪出场价格结束连续19周下跌，比上周小幅回升0.85%；猪粮比价为4.64∶1，结束连续16周回落，比上周小幅回升0.04个点，但仍明显低于预案设定的6∶1盈亏平衡点。其中天津、河北、上海、浙江、安徽、福建、山东等地回升幅度较大。

中信建投证券认为4月猪肉价格依然在弱势中延续疲态。其研究报告称，3月全国生猪价格继续快速下跌，猪粮比跌破5：1的深度亏损线，虽然政府收储冻猪肉短期或利好猪价，但由于收储规模占比较小，不能根本改变国内生猪、猪肉供需形势。

瑞银在其报告中也表达了类似观点。瑞银称，蔬菜、水产品和猪肉需求疲弱、而供给充裕。

路透调查此前预估中值显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓至2.0%，反映食品价格回落。

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。