乌总统波罗申科视察东部港口城市

路透乌克兰马里乌波尔/顿涅茨克9月8日（记者 Aleksandar Vasovic/Gabriela Baczynska） - 乌克兰总统波罗申科周一视察东部港口城市马里乌波尔（Mariupol），称如果集结在该市外围的亲俄反叛势力试图违反停火协议向前推进，乌克兰政府军则会对他们给以“毁灭性打击”。

“我已经命令（军队）通过榴弹炮、多管火箭炮、坦克、反坦克武器以及空中掩护，来加强马里乌波尔的防御，”波罗申科在该市对钢铁工人说道。

周五晚上生效的乌克兰政府军与亲俄势力的停火协议是旨在结束乌克兰五个月来冲突的和平计划的一部分。

冲突双方周一基本上处于停火状态，但就零星出现的攻击相互指责。

“马里乌波尔过去、现在和将来都是乌克兰的，”波罗申科说道。

“敌人将遭到毁灭性打击，”波罗申科称。

波罗申科视察完马里乌波尔后表示，一些北约成员国在威尔士召开的北约年度峰会上同意向乌克兰直接提供武器支持。

“（我们）设法与一系列北约成员国达成了直接提供现代化武器的协议，这样的武器将帮助我们自卫并取胜，”波罗申科网站的一份声明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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