乌克兰“巧克力大王”波罗申科宣布赢得总统大选

路透基辅5月25日 - 糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。他誓言将引导乌克兰加入欧洲主流社会。

“所有民调均显示，大选在第一轮就结束了，乌克兰有了新总统，”这位现年48岁的亿万富翁称。

波罗申科在竞选总部向支持者称，大多数乌克兰人赋予了他继续推进本国与欧洲一体化的职责，但表示其首要任务是前往乌东部结束亲俄分离主义者掀起的“冲突和混乱”。(完)