乌克兰“巧克力大王”波罗申科宣布赢得总统大选

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透基辅5月25日 - 糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。他誓言将引导乌克兰加入欧洲主流社会。
“所有民调均显示，大选在第一轮就结束了，乌克兰有了新总统，”这位现年48岁的亿万富翁称。
波罗申科在竞选总部向支持者称，大多数乌克兰人赋予了他继续推进本国与欧洲一体化的职责，但表示其首要任务是前往乌东部结束亲俄分离主义者掀起的“冲突和混乱”。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。