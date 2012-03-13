卡宴等车型热卖令保时捷去年大丰收

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透柏林3月13日电---保时捷(Porsche)(PSHG_p.DE)公布去年获利创公司80年历史最高,受助于卡宴(Cayenne)和Panamera车型热卖.
保时捷在周二一封电子邮件声明中表示,公司2011年营业利润增长22%,达至20.5亿欧元(26.9亿美元),营收增长18%至109亿欧元.
首席财务官Lutz Meschke称,"这样的业绩给我们的成长策略打下坚实基础.我们计划实现稳健的成长."
去年保时捷销量增长22%至11.9万部,卡宴是最畅销的车型,卖出约6万部.Panamera销量增长约五分之一至2.8万部.(完)
--编译 田建华;审校 白云
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