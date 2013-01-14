保时捷CEO：今年获利或下滑 因工厂扩建致支出增加

路透柏林1月11日 - 保时捷追求创纪录获利的计划或将在今年受挫,因欧洲市场需求低迷,且扩建工厂和销售网络的支出增加.

保时捷首席执行官Matthias Mueller向路透表示,美国及中国汽车市场需求稳定,仅是勉强弥补了欧洲业务趋弱的表现.大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)控股的保时捷将在下周举行的底特律车展上,展出其畅销车型Cayenne的Turbo S版本.

"欧洲市场的情况向来严峻,"Mueller在保时捷斯图加特总部接受采访时称.

他还表示,现在还不清楚,作为保时捷核心市场的欧洲市场表现能否回到2008年信贷紧缩发生前的水平.保时捷欧洲市场销售占其总销量的逾三分之一,而诸如售价90,417欧元的四驱911车型在欧洲市场的获利最高.

"我们必须弥补这些从欧洲市场丧失的利润,"Muller说.

保时捷正押注于其下一款车型--紧凑型运动多功能车(SUV)Macan,以期从2014年开始提升销量.该公司还在中国每月增加一家经销商,挖掘那里的"巨大需求",中国是保时捷的第二大市场.与此同时,该公司正在亚特兰大建造新的美国总部.

保时捷2012年营业利润料超过2011年20.5亿欧元.Muller表示,今年的目标为至少达到该水平.

Muller说,欧洲汽车消费者紧缩开支,将会使2013年该地区的销量增幅低于2012年接近18%的水平.保时捷2012年全球销量达到14万台的纪录高位,欧洲销量约为5万台.

欧元区危机打压市场需求,令欧洲汽车市场销量降至近20年来最低水平.研究机构IHS Automotive预测,2013年该地区汽车销量将进一步萎缩10.8%,降至1,320万台.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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