保时捷CEO：今年获利或下滑 因工厂扩建致支出增加

英退欧和政治不确定料抑制欧洲保险业并购活动--评级机构
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。
路透柏林1月11日 - 保时捷追求创纪录获利的计划或将在今年受挫,因欧洲市场需求低迷,且扩建工厂和销售网络的支出增加.
保时捷首席执行官Matthias Mueller向路透表示,美国及中国汽车市场需求稳定,仅是勉强弥补了欧洲业务趋弱的表现.大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)控股的保时捷将在下周举行的底特律车展上,展出其畅销车型Cayenne的Turbo S版本.
"欧洲市场的情况向来严峻,"Mueller在保时捷斯图加特总部接受采访时称.
他还表示,现在还不清楚,作为保时捷核心市场的欧洲市场表现能否回到2008年信贷紧缩发生前的水平.保时捷欧洲市场销售占其总销量的逾三分之一,而诸如售价90,417欧元的四驱911车型在欧洲市场的获利最高.
"我们必须弥补这些从欧洲市场丧失的利润,"Muller说.
保时捷正押注于其下一款车型--紧凑型运动多功能车(SUV)Macan,以期从2014年开始提升销量.该公司还在中国每月增加一家经销商,挖掘那里的"巨大需求",中国是保时捷的第二大市场.与此同时,该公司正在亚特兰大建造新的美国总部.
保时捷2012年营业利润料超过2011年20.5亿欧元.Muller表示,今年的目标为至少达到该水平.
Muller说,欧洲汽车消费者紧缩开支,将会使2013年该地区的销量增幅低于2012年接近18%的水平.保时捷2012年全球销量达到14万台的纪录高位,欧洲销量约为5万台.
欧元区危机打压市场需求,令欧洲汽车市场销量降至近20年来最低水平.研究机构IHS Automotive预测,2013年该地区汽车销量将进一步萎缩10.8%,降至1,320万台.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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