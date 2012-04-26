保时捷在华销售增速放缓 但看好长期前景

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月25日电（记者 Andreas Cremer）---德国跑车制造商保时捷(PSHG_p.DE)今年在中国的销售增速正在放缓，主要由於中国经济增长放慢，导致国内豪华车市场失却动力。
今年一季度，中国国内生产总值（GDP）增长8.1%，较去年四季度的增长8.9%回落，为三年来的最低增速。3月，中国汽车销售增长4.5%至140万辆，但一季度汽车销售却下降1.3%。
保时捷销售总监Bernhard Maier在北京车展对路透表示：“中国经济发展正趋於正常，长期前景稳定。”
他指出，包括911跑车和卡宴（Cayenne）SUV等车型在内，保时捷在中国销量的全年增长可能不会超越一季度实现的38%增速。
“年底时，我们在中国销量的增长应当出现合理的提高，”他说道，但没有透露具体数字。
去年，保时捷在中国销售车辆2.43万辆，同比增长65%。今年3月，保时捷在美国的销量增长13%左右，主要得益於美国就业市场改善、更换旧车以及融资便宜。美国和中国是保时捷两个最大的销售市场。
Maier称：“如果汽车需求如预期那样快速发展，中国可在中期或长期内超过美国，成为我们的最大市场。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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