保时捷在华销售增速放缓 但看好长期前景

3月9日在瑞士拍到的一家保时捷专卖店。 REUTERS/Michael Buholzer

路透北京4月25日电（记者 Andreas Cremer）---德国跑车制造商保时捷(PSHG_p.DE)今年在中国的销售增速正在放缓，主要由於中国经济增长放慢，导致国内豪华车市场失却动力。

今年一季度，中国国内生产总值（GDP）增长8.1%，较去年四季度的增长8.9%回落，为三年来的最低增速。3月，中国汽车销售增长4.5%至140万辆，但一季度汽车销售却下降1.3%。

保时捷销售总监Bernhard Maier在北京车展对路透表示：“中国经济发展正趋於正常，长期前景稳定。”

他指出，包括911跑车和卡宴（Cayenne）SUV等车型在内，保时捷在中国销量的全年增长可能不会超越一季度实现的38%增速。

“年底时，我们在中国销量的增长应当出现合理的提高，”他说道，但没有透露具体数字。

去年，保时捷在中国销售车辆2.43万辆，同比增长65%。今年3月，保时捷在美国的销量增长13%左右，主要得益於美国就业市场改善、更换旧车以及融资便宜。美国和中国是保时捷两个最大的销售市场。

Maier称：“如果汽车需求如预期那样快速发展，中国可在中期或长期内超过美国，成为我们的最大市场。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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