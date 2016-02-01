保时捷计划推出所有车型的混合动力版--报导

路透法兰克福1月31日 - 保时捷首席执行官Oliver Blume对德国报纸Westfalen-Blatt称，公司计划在可预见的未来推出所有车型的混合动力版。

该报援引Blume的话称，911款插电式混合动力车将于2018年上市，续航里程为50公里。该报对Blume的采访将在周一刊出。

保时捷上月称，将向其最大工厂的生产设施投入约10亿欧元（10.8亿美元），生产其第一款纯电动跑车；这反映了保时捷母公司大众汽车(VOWG_p.DE)在排放丑闻后增加供应电动车的承诺。

保时捷计划在2020年前推出Mission E，该车动力超过600马力，续航里程超过500公里。

Blume还表示，不认为保时捷未来会推出无人驾驶汽车，他说“iPhone应该在你的口袋里，而不是在路上”，保时捷无需与任何大型科技企业联手。

“如果一家公司的能力不足，与他人合作往往不是个坏主意。但我们既是一家强有力公司的子公司，也没有在这方面做领头羊的计划。还是让别人去做吧。”（完）