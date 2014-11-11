专访：保时捷最昂贵车型12月将售罄 提振公司获利

路透柏林11月10日 - 德国大众(VOWG_p.DE)旗下保时捷史上最昂贵车型料在12月初售罄，在公司努力应对生产成本上升问题之际提振获利。

保时捷销售长Bernhard Maier周一对路透称，限量918辆的918 Spyder的销售“接近终点线”，因北美需求强劲。该车型起价768,026欧元(958,880.461美元)。

918 Spyder限量918辆，以提高该车型及品牌的独特性。

保时捷此前预测，在4月发布的新款Macan紧凑型SUV带动下，明年整体销量将从2013年的162,000辆增至200,000辆以上。

保时捷周一称，10月出货量跃升18%，至15,820辆。10个月销量上升14%，至151,462辆。

今年前九个月保时捷营业利润增长1.8%，至19.3亿欧元，相当于母公司大众94.1亿欧元营业利润的约五分之一。保时捷两家德国工厂扩张的花费拖累了营业利润增长。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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