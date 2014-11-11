路透专访：保时捷最昂贵车型12月将售罄，提振公司获利

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 918 Spyder混合动力车起价768,026欧元
* 德国工厂扩张花费令获利增长放缓
* 保时捷10月销量增长18%，10个月出货量上升14%
路透柏林11月10日 - 德国大众 旗下保时捷史上最昂贵车型料在12月初售罄，在公司努力应对生产成本上升问题之际提振获利。
保时捷销售长Bernhard Maier周一对路透称，限量918辆的918 Spyder的销售“接近终点线”，因北美需求强劲。该车型起价768,026欧元(958,880.461美元)。
918 Spyder限量918辆，以提高该车型及品牌的独特性。
保时捷此前预测，在4月发布的新款Macan紧凑型SUV带动下，明年整体销量将从2013年的162,000辆增至200,000辆以上。
保时捷周一称，10月出货量跃升18%，至15,820辆。10个月销量上升14%，至151,462辆。
今年前九个月保时捷营业利润增长1.8%，至19.3亿欧元，相当于母公司大众94.1亿欧元营业利润的约五分之一。保时捷两家德国工厂扩张的花费拖累了营业利润增长。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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