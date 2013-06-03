《热点聚焦》在全球打击逃税之际，新加坡财富管理公司保得利信誉通面临压力

**“狂暴的命运”**

保得利信誉通成立于2004年，由保得利(Portcullis)与信誉通(TrustNet)合并而成。信誉通是一家库克群岛顾问公司，专门领域是设立境外公司和信托。

一年后，新加坡通过了鼓励信托公司发展的法规，这项立法成为财富管理产业的一大助力。

保得利信誉通的香港办公室里挂着一幅清代的书法作品，上书“三代同堂，五世其昌”，意思是三代人生活在同一屋檐下，五代人以来家业昌盛。

“想要保护家人免受狂暴命运射来的毒箭，这并无卑鄙可言，”Chong说道；他出生在马来西亚，在英国接受教育。

澳洲Griffith University教授Jason Sharman称，新加坡和其他地方的信托公司都在合规的“灰色地带”运营。Jason Sharman教授的研究方向是离岸金融中心、洗钱和避税港。

“他们或许并未违反新加坡法律，但是他们可能让外国客户违反所属国家法律变得容易许多，”他指出。“他们通常会假装视而不见。”

财富管理经理人表示，他们在亚洲的核心客户有合法理由将资金保存在母国之外地区，并且不公开细节，这些理由包括个人安全及防范遭政治动乱影响等。

“对于菲律宾客户来说，隐私很重要，因为他们不想遭到绑架勒赎，”Heritage Trust Group负责人Angelo Venardos指出。“对于印尼人而言，隐私意味着你的财务不会被交给错误的政党。”

知情人士表示，在资料外流后，保得利信誉通接到许多忧心忡忡的客户来电，想要消除他们的记录或将账户转到其他公司。

“显然这对我们业务产生了影响，”张国光称。

他不认为在外泄的数据中有任何非法活动的证据，但也表示几年前合法的事情，现在或许不再合法。