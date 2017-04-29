上港集团一季度净利降6.4% 拟托管第三大股东同盛集团

路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团(600018.SS)周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。

季报显示，公司一季度实现营收79.9亿元，同比增长12.48%；每股收益0.0493元。

公告显示，上港集团拟受母公司上海国资委委托管理上海同盛集团的出资人权利及其承担的洋山港运营所必需的水、电、路等保障性业务，每年托管费用为500万元。

上港集团称，同盛集团目前是洋山港区四期工程的建设主体。上港集团托管同盛集团不仅有利于推进洋山深水港区的建设，优化集疏运体系，完善口岸配套，推动上海国际航运中心建设。

上港集团还指出，其与同盛集团在业务及港口物流资源方面，具有较强的关联性和互补

性，实施托管将有助于港口开发建设和运营管理资源的有效配置，从而优化上海港，尤其是洋山深水港区域的资源布局，推动上港集团港航资源与同盛集团所属港口业务相关资产的整合，发挥港口物流资源的协同效应，提升企业竞争力。

据国内媒体报导，目前正在建设的洋山港四期工程，预计今年底建成投产。

上港集团的母港上海港自2010年起已连续七年成为全球吞吐量最大的集装箱港口，而洋山港是上海近年来新建设的一个超大型码头项目，此前上港集团已陆续收购了洋山港一、二、三期资产，在收购前上港集团均受托管理洋山港的码头资产。

上港集团周五收报6.03元，跌0.17%。（完）