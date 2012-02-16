“三驾马车”开始评估葡萄牙援助计划

路透里斯本2月15日电---国际金主周三到达里斯本,评估对葡萄牙的救助计划,或许主要会表达令人宽慰的支持态度,因为欧洲希望取得一些成功的消息,来缓解令其头疼不已的希腊难题带来的影响.

作为欧元区第二个最薄弱环节,葡萄牙能否摆脱债务危机,对於欧洲认为希腊是个案的说法至关重要.

来自欧盟执委会、欧央行和国际货币基金组织(IMF)"三驾马车"的官员料在里斯本停留两周左右时间.

三驾马车专家可能会强调葡萄牙迄今在削减成本和经济改革方面所取得的成就.

一位接近三驾马车的消息人士表示,"该工作组沟通的主题将是避免重新协商葡萄牙的援助计划."

观察员们可能侧重经济改革和重组债务负担沉重的公共领域企业的举措,尤其是交通运输业.他们还将审计帐目,以确保该国在落实严格的财政目标.

三驾马车将会意识到,若强行进一步实施撙节举措,葡萄牙经济形势可能加剧恶化,会像希腊一样影响财政状况的改善.葡萄牙经济今年料萎缩3%,幅度相对温和.(完)

--编译 李爽; 审校 张荻路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。