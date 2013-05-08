葡萄牙10年期新债发行取得巨大成功

路透里斯本5月7日 - 葡萄牙周二发行30亿欧元(40亿美元)的10年期公债，为两年多来首次发行该年期债券，投资者多来自海外，他们的热切参与让葡萄牙有望按时退出国际纾困状态，并有资格参与欧洲央行的债务支持计划。

与同样接受援助的爱尔兰在3月发债时4.15%的定价相比，5.65%的收益率虽然较高，但只是去年同期二级市场水平的一半，而且低于6%的所谓危险区域警戒线。

财政部表示，认购需求超过100亿欧元，海外投资者认购占本次发债规模的86%，其中英国投资者消化了27%的发债。

“本次(发债)运作取得了极大的成功...现在各个年期的债券都已齐备，”葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在布鲁塞尔表示。

葡萄牙政府1月实施自2011年5月接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助以来的首次较长期债券发行，续发五年期债券并筹资25亿欧元。

政府IGCP债务机构负责人Joao Moreira Rato对路透表示，“从现在开始将更加有规律地(发行债券)，可能像1月时那样续发现有债券或者进行新债标售。”

“我们会更加接近接受救助前的操作方式。”

受助于此次债券发行，葡萄牙银行类股周二上涨，推动该国股市PSI20指数.PSI20扬升近1%。

“公债发行时的(收益率)水准，与葡萄牙二级债市的收益率水平都低于6%的危险区域，这很好，”德国商业银行驻纽约的债券策略师David Schnautz说。

对葡萄牙经济深度衰退与国内反对根据救助协议实施撙节举措的担忧，上个月曾推动公债收益率升破6%，不过仍远低于2012年初高达17%的水平。

Schnautz称，公债发行和旺盛需求“为市场中流传的葡萄牙恢复元气的说法增加了筹码。”

分析师称，年初以来发行的这两支债券中任何一支续发，应该都能使葡萄牙有资格参与欧洲央行的购债计划。制定该计划的初衷就是要支持欧元区疲弱国家的发债计划，使其完全被债市接纳。

这也应该会使葡萄牙走上2014年中期按时退出纾困计划的正轨。

葡萄牙债券收益率已接近2010年以来的最低水准，得益于投资者近来减轻了对欧债危机的疑虑。葡萄牙上次在2011年1月标售10年期债券时的定价为6.716%。

葡萄牙决定标售10年期债券还表明，该国政府预计国际金主将同意其新的减支计划。葡萄牙宪法法院上月否决了今年减支13亿欧元的计划后，政府宣布了新的减支方案，用于替代被否决的措施，同时提出范围更广的减赤举措，到2015年底减赤48亿欧元。

国际金主代表团周二到达里斯本，对该计划进行评估。

葡萄牙还希望通过令减赤计划回归正轨，寻求欧盟本月稍后全面批准延长其救助贷款期限。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽; 审校 程琳)

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