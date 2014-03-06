路透专访：葡萄牙考虑在退出国际援助前恢复例行债券标售--官员

路透伦敦3月5日 - 葡萄牙债务部门主管Joao Moreira Rato周三表示，葡萄牙可能在5月退出国际援助前恢复例行债券标售，并计划为明年提前融资。

今年稍早通过银团承销方式发行五年期和10年期债券，葡萄牙筹集了62.5亿欧元，已满足2014年资金需求。

葡萄牙准备退出2011年获得的780亿欧元援助方案，并想趁着欧债危机忧虑消退提振投资者对欧元区高收益债券的兴趣，及本国经济前景改善来证明，自己有能力在债市融资。

Rato接受路透采访时称，来自斯堪的纳维亚国家及比荷卢经济联盟国家的新投资者对葡萄牙债券表现出浓厚兴趣，并补充道目前的形势适合考虑以标售方式在初级债券市场融资。

“我们正在研究此事，所以有可能在(援助)计划结束前实施，”他表示。

为了减轻今明两年的偿债负担，葡萄牙上周回购了13.2亿欧元债券。Rato表示，未来几周没有继续回购债券的计划。

葡萄牙还将考虑未来进行一到两次债券互换以平均偿债压力，但Rato预计近期内不会这么做。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)