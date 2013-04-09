欧洲金融：国际贷款人将访问葡萄牙，此前该国宪法法院否决部分紧缩举措

路透里斯本4月8日 - 葡萄牙财政部周一表示，由于该国宪法法院否决了一些紧缩举措，欧盟与国际货币基金组织(IMF)贷款人将访问里斯本，以应对该裁决引发的不确定性。

财政部一名发言人称，该国获得下一笔20亿欧元救助款的前提条件是，政府承诺进行减支以抵消紧缩举措被否决的影响，并向贷款人作简要介绍。

访问的具体日程尚未确定。路透接触的IMF官员称，他们还不能对任何计划中的访问予以证实。

“该法院裁决带来了不确定性，让我们有必要进行额外的检视，政府承诺在4月底或5月初提交的减支举措也是这样，”财政部发言人表示。

国际贷款人通常每个季度赴葡萄牙，检查780亿欧元救助协议的落实情况。最近一次访问是在3月。

该国政府已经向贷款人承诺，会在2013-2015年期间逐步实施40亿欧元的减支措施。不过目前看来，今年已经确定的减支幅度可能会有变化。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周日重申该国在欧盟/IMF救助协议中的财政紧缩目标，承诺会通过削减支出来抵消法院裁决的影响。(完)