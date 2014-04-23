葡萄牙经济：国际贷款方开始最新一次评估，退援计划尚未敲定

**仍需备用贷款？**

政府承诺到5月5日欧元区财长会议时，再确定是像爱尔兰一样明确退出救助计划，还是申请欧盟提供备用贷款为债市融资提供支持。葡萄牙的救助计划规模为780亿欧元。

“关键的谈判在于和贷款方中欧盟有关(是否)提供备用贷款的磋商，”咨询公司Informacao de Mercados Financeiros的主管Filipe Garcia表示。

葡萄牙副总理Paulo Portas周一表示，政府仍在考虑退出策略，不过他指出葡萄牙公债收益率与爱尔兰退出援助前大约一个月时的水平非常接近。爱尔兰去年12月退出了援助计划。

葡萄牙指标10年期公债收益率上周四触及八年最低3.68%，周二在3.74%交投。去年11月末时，爱尔兰公债收益率仅略高于3.5%。

周三，葡萄牙将在三年来首次举行正常的公债标售，分析师认为这是其向债市回归过渡的最后一步。若标售如分析师所料成功，这可能增加葡萄牙彻底退出援助的说服力。

“我认为没有必要正式确定贷款，”Garcia说。“市场只是想知道葡萄牙有一个‘靠山’。欧洲已经表示，如果葡萄牙继续朝目标努力就会支持该国，强化这种非正式的援助可能已经足够了。”

今年葡萄牙必须将预算赤字与经济产出之比降至4%，2015年降至2.5%。去年已经实现了降至4.9%的目标。

葡萄牙必须继续缩减预算缺口，才能到2017年将结构性赤字控制在欧盟预算纪律协议规定的0.5%以下。

分析师表示，无论下一届政府如何组成，除了遵守欧盟制定的目标之外就没有什么选择，尽管去年经济恢复增长意味着，若经济如预期般继续增长，2015年之后的撙节措施可能要轻得多。

援助计划将于5月17日正式结束，不过对最后一次评估的分析到4月底才结束，而分期付款会持续到6月末。(完)