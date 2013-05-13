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债券 | 2013年 5月 13日 星期一 08:02 BJT

欧元区金融：欧盟和IMF完成对葡萄牙的救助审查工作--政府

路透里斯本5月12日 - 葡萄牙政府周日表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)已经完成近期的救助审查工作，表明葡萄牙获得下一笔20亿欧元救助资金再无障碍。

“今天的内阁会议上通报了第七次评估相关工作完成，并确认敲定协议必须的条件，”葡萄牙政府在内阁特别通报会后的声明中称。

声明称，财长加斯帕将在周一召开的欧盟和欧元区财长会议上提交最终条款。

由于葡萄牙减赤计划重回正轨，预计其本周会获得欧盟的全面批准，延长其救助贷款期限。此举旨在帮助该国重新进入债券市场融资。(完) (编译 李爽; 审校 王兴亚)
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