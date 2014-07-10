焦点：葡萄牙银行爆发危机 波及全球市场

2014年6月20日，葡萄牙里斯本，一位男子在使用必利胜银行的自动取款机。 REUTERS/Rafael Marchante

路透里斯本7月10日 - 欧洲和美国股市周四下跌，南欧国家公债收益率(殖利率)上扬，因投资者担心葡萄牙最大上市银行背后的家族控股企业的财务状况，全球市场受到波及。

在葡萄牙必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES)BES.LS股价大跌19%后，该国股市监管机构暂停其交易。

必利胜银行股票遭遇抛售，此前拥有该银行25%股份的家族控股企业Espirito Santo金融集团ESF.LS决定暂停公司的股票和债券交易，由于后者的最大股东Espirito Santo International(ESI)出现“实质性困难”。ESI是葡萄牙极具影响力的Espirito Santo家族的控股公司。

市场监管机构称，周五将禁止必利胜银行股票的卖空交易。

Espirito Santo金融集团称，暂停交易并评估其对ESI的风险敞口。该集团还拥有一家保险公司和瑞士一家银行。

葡萄牙的这些事件令整个欧洲的投资者感到不安，股市大跌。该国在2011年欧债危机最严重时开始接受国际救援，最近才刚脱离纾困。

受葡萄牙必利胜银行的拖累，美股亦跟随欧洲市场一道下跌。

由于市场波动剧烈，西班牙Banco Popular (POP.MC)取消了7.5亿欧元债券发行计划，建筑商ACS (ACS.MC)也取消了发债计划。西班牙小型银行Liberbank股价周四盘中跌近10%，终场收跌2%，该公司称持有Espirito Santo金融集团0.93%的股份。希腊发售30亿欧元公债需求平平，只勉强筹得一半资金。

但即便葡萄牙10年期公债收益率周四跃升至4%上方，但较欧债危机高峰时曾触及的17%仍低得多。西班牙仍然顺利发行了通膨保值债券。

葡萄牙央行周四表示，必利胜银行的偿债能力较强，央行已采取措施确保Espirito Santo家族企业的问题不会牵连该行。

葡萄牙政府仍有60亿欧元可用于救援银行业。

不过，此问题周四波及全球市场，让人清楚地回想起葡萄牙等南欧国家刚刚摆脱的严重债务和经济危机。

“Espirito Santo事件已经发酵了一段时间，现在则突然爆发，无疑将给这个才退出援助计划的国家带来困扰，”Spiro Sovereign Strategy的主管Nicholas Spiro称。

**存在“重大违规”**

投资者担心的根源在于，必利胜银行及其股东Espirito Santo金融集团将会受到ESI何种程度的牵连。这两家控股公司都由Espirito Santo家族控制，该家族是欧洲最大的银行世家之一，在1869年创办了必利胜银行。

5月，审计人员发现在卢森堡注册的控股公司ESI存在“重大违规行为”。必利胜银行曾表示，这些违规行为恐损及该行声誉。这部分归因于必利胜银行曾经出售ESI发行的债券，外界担心ESI可能至少无法按时向部分债权人偿债。

必利胜银行称，对Espirito Santo家族控股企业的风险敞口规模达9.8亿欧元，而Espirito Santo金融集团已为ESI债务拨备了7亿欧元。

据知情人士透露，该家族及其控股公司很难偿还债务，因此他们正在考虑进行债换股，并可能要求宽限偿债时间。该家族还在针对旗下控股企业制定重组计划。

“情况愈演愈烈，ESI和Espirito Santo金融集团、甚至必利胜银行都可能无法控制，”Jefferies驻伦敦的信用分析师Tom Jenkins称。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/许娜；审校 王兴亚)

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