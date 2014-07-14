《信报》：葡国银行危机受控 欧债风险尚存残渣

(7月14日社评)

葡萄牙最大的上市银行必利胜银行〈BancoEspirit Santo, BES〉，因母公司面临债务违约，以致该行遭监管机构暂停交易，触发欧美股市上周四一度急挫，并重燃市场对欧债危机复来的忧虑。由于该行的风险债务金额只有约11亿欧罗，并且主要涉及葡萄牙国内的债券，故相信事件外溢的冲击有限。不过，这场风波既显示了葡萄牙金融部门存在弱点，亦暴露了欧债危机尚存风险残渣，对市场造成潜在的震荡。

再从大局观察，自2009年希腊爆发债务危机后，在纾解欧债危机的过程中，债务国被迫作出痛苦的财政紧缩，「欧猪五国」财政失序的情况无可否认如今已得到改善。据国际货币基金组织〈IMF〉上月发表的报告，欧罗区整体政府赤字占国内生产总值〈GDP〉的比率已从2010年的6.2%，降至去年的3%。

诚然，按欧洲最近的形势看，欧债危机最恶劣的情况确实已成过去。欧猪国家也重启市场融资，而且反应不俗。葡萄牙于今年5月宣布全面退出由欧盟、欧洲央行和IMF提供的救援计划，自行在市场融资。

目前，欧洲经济通缩阴影挥之不去，6月份欧罗区综合采购经理指数〈PMI〉较五月下降，企业扩张速度减慢，令人忧虑欧洲复苏的动力趋弱。另一方面，区内失业率高企，意大利5月份失业率仍处于12.6%，青年失业率更高逾40%。在欧罗区整体经济表现差强人意之下，欧猪国家债券重新获得投资者垂青，价格上升孳息回落，未必完全是债务情况得到彻底改善的体现。

今次葡萄牙必利胜银行的违约疑云，虽然危机不致失控蔓延，但是该国金融部门存在的弱点多少反映了欧罗区金融系统隐含不少个别性风险，如果处理不善，损害市场的信心，投资者恐怕会重新衡量欧猪国家债券的投资价值，不排除减持甚至抛售这些债券。这样不仅令金融市场产生震动，也会对欧罗区经济复苏构成负面影响。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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