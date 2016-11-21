葡萄牙银行BCP接受中国复星集团收购16.7%股权要约

路透里斯本11月20日 - 中国综合性民营企业复星集团(0656.HK)同意通过增资以1.746亿欧元(1.85亿美元)收购葡萄牙最大上市银行Millennium bcp(简称BCP)(BCP.LS)的16.7%股权，并证实有意进一步增持至最多30%。

这项交易将充实BCP的资本。葡萄牙银行业深受债务和不良贷款的困扰，仍未摆脱2014和2015年两次政府救援行动带来的影响，投资者对包括BCP在内的葡国银行业忧心不已。

BCP在周日的一份声明中表示，同意复星集团在7月提出的收购该行16.7%股份的要约，同时双方还签署了一份谅解备忘录，复星在备忘录中“表现出强烈意愿”，希望后续通过一级或二级市场交易“将对BCP的持股比例提高至30%左右”。

在复星进一步增持至30%之前，BCP股东必须将股东投票权上限从目前的20%提高至30%。该行表示，原定周一召开的股东大会现决定延期至12月19日，会议内容将包括针对提高投票权上限的表决。

根据协议条款，复星将以每股1.1089欧元，认购157,437,395股BCP新股。认购价低于BCP周五收市价1.249欧元。

到目前为止，安哥拉国有石油企业Sonangol为BCP的最大股东，持股17.84%，紧随其后的是西班牙银行Sabadell (SABE.MC)持有5.07%。现有资本被稀释后，复星将成为BCP的最大股东，持有16.7%股份。

复星还同意，对其通过增资认购的股份设定三年的出售锁定期。

复星的一位发言人在里斯本称，投资BCP是复星国际化策略的重要一步。复星2014年已收购葡萄牙主要保险商Fidelidade。

复星和BCP还同意在葡萄牙以外的保险业务项目上进行合作。BCP在波兰、安哥拉和莫桑比克拥有核心业务。(完)