葡萄牙银行BCP接受中国复星集团收购16.7%股权要约

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透里斯本11月20日 - 中国综合性民营企业复星集团(0656.HK)同意通过增资以1.746亿欧元(1.85亿美元)收购葡萄牙最大上市银行Millennium bcp(简称BCP)(BCP.LS)的16.7%股权，并证实有意进一步增持至最多30%。
这项交易将充实BCP的资本。葡萄牙银行业深受债务和不良贷款的困扰，仍未摆脱2014和2015年两次政府救援行动带来的影响，投资者对包括BCP在内的葡国银行业忧心不已。
BCP在周日的一份声明中表示，同意复星集团在7月提出的收购该行16.7%股份的要约，同时双方还签署了一份谅解备忘录，复星在备忘录中“表现出强烈意愿”，希望后续通过一级或二级市场交易“将对BCP的持股比例提高至30%左右”。
在复星进一步增持至30%之前，BCP股东必须将股东投票权上限从目前的20%提高至30%。该行表示，原定周一召开的股东大会现决定延期至12月19日，会议内容将包括针对提高投票权上限的表决。
根据协议条款，复星将以每股1.1089欧元，认购157,437,395股BCP新股。认购价低于BCP周五收市价1.249欧元。
到目前为止，安哥拉国有石油企业Sonangol为BCP的最大股东，持股17.84%，紧随其后的是西班牙银行Sabadell (SABE.MC)持有5.07%。现有资本被稀释后，复星将成为BCP的最大股东，持有16.7%股份。
复星还同意，对其通过增资认购的股份设定三年的出售锁定期。
复星的一位发言人在里斯本称，投资BCP是复星国际化策略的重要一步。复星2014年已收购葡萄牙主要保险商Fidelidade。
复星和BCP还同意在葡萄牙以外的保险业务项目上进行合作。BCP在波兰、安哥拉和莫桑比克拥有核心业务。(完)
(编译 郑茵/侯雪苹；审校 张涛)
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