版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 16日 星期三 07:14 BJT

葡萄牙央行出售Novo Banco的谈判未达成任何协议--消息

路透里斯本9月15日 - 消息人士周二表示，葡萄牙央行与竞购者之间就出售Novo Banco事宜的谈判无果而终。

知情人士表示，葡萄牙央行过去一周曾与中国复星国际(0656.HK)和美国基金Apollo(APO.N)就此商谈，但没有与任何一家达成协议。

葡萄牙央行拒绝就此置评。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐