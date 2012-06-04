葡萄牙三家主要银行提取援助资金

路透里斯本6月4日电---葡萄牙三家主要银行将从该国780亿欧元(960亿美元)的国际援助资金中提领资金,以在艰难应对国内债务危机之际,符合严格的资本新规.

葡萄牙资产规模最大的私人银行Millennium bcp(BCP.LS)周一表示,将从援助资金的"资本重组额度"中提取30亿欧元,Banco BPI(BBPI.LS)将提领12亿欧元,国有银行Caixa Geral de Depositos将取走16.5亿欧元.

这三家银行的行动在意料之中,目前该国主要银行中仅有Banco Espirito Santo(BES)BES.LS未依靠政府融资.该行称,在向股东融资10亿欧元后,不计划提领重组资金.

葡萄牙财政部长加斯帕在新闻发布会上表示,"这些举措将使葡萄牙银行的处境相比其他银行要更加稳健."

在欧盟/国际货币基金组织(IMF)对葡萄牙的金援中,有120亿欧元被专门拨付用於其银行资本重组.对银行业的注资将通过特殊的可转债进行,资金须在五年内偿还.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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