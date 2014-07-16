葡萄牙金融：Espirito Santo家族关键企业Rioforte将申请债权人保护

自从审计曝出圣灵银行创始家族的一家控股公司存在“严重财务问题”以来，市场对该家族企业集团的担忧全面爆发。上述控股公司持有Rioforte。

周一晚间该家族财务问题的更多证据又浮出水面。由于要满足保证金的要求，该家族的一个集团公司以大幅折让价格出售圣灵银行5%的股份。

这次出售周二一度打压圣灵银行股价暴跌20%至纪录低点，仅比圣灵金融集团(ESFG)出售5%持股的价格0.34欧元稍高一点。

市场担心如果圣灵银行陷入麻烦，债券持有人可能要承担损失，这导致该银行债券收益率(殖利率)不断攀升，10年期债券收益率由周一的10.6%飙升至11.7%，是一个月前的有余。

浏览圣灵银行股价与指标股指对照图表，请点击：link.reuters.com/syk42w

葡萄牙电信的巴西合并伙伴在密切关注债务偿还问题。

一位接近该交易的消息人士周二告诉路透，如果最终债务违约，Grupo Oi的一些大股东可能要控告葡萄牙电信。

葡萄牙电信及Espirito Santo家族没有任何人对还款问题置评，也未表示何时可能宣布谈判的结果。(完)